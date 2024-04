In Arizona könnte wieder Abtreibungsverbot kommen

Das Oberste Gericht des US-Bundesstaats Arizona entschied am Dienstag, dass das Gesetz von 1864 wieder in Kraft treten dürfe. Um möglicherweise noch offene verfassungsrechtliche Fragen zu klären, setzten die Richterinnen und Richter eine zweiwöchige Frist. Innerhalb dieser Phase tritt das Gesetz vorerst nicht in Kraft. Da auch eine Klage läuft, könnte diese Zeitspanne noch einmal verlängert werden. Aktivistinnen und Aktivisten warnen, dass allein die Unsicherheit den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Arizona stark einschränken könnte.