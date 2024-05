„Sie wurden ausgewählt“ – Pinzgauerin abgezockt

Videotelefonat mit vermeintlicher Bank

Auf ein Luxemburger Konto überwies die 48-Jährige daraufhin 250 Euro und führte zugleich ein Video-Telefnoat mit einem vermeintlichen Bankchef. Was nachher passierte, übersah die Frau offenbar sehr lange. Während mehrerer Monate wurden ihrem Konto hohe Geldbeträge abgebucht. In 24 Überweisungen entstand so ein Schaden von mehr als 23.000 Euro.