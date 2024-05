Quereinsteiger: „Wollte niemandem Job wegnehmen“

Warum wollten Sie Lehrer werden?

Das hat sich so ergeben. Beruflich bin ich vor fünf Jahren an meine Grenzen gestoßen und habe meine Stunden reduziert. Dann kam Corona und es hat ein wenig gedauert, bis meine Motivation zurückkam und ich gesagt habe, okay, ich möchte wieder mehr machen. Da stellte ich mir die Frage: Was mache ich jetzt – wieder zurück in die Firma mit 100 Prozent oder was ganz anderes? Ich habe mich also umgeschaut, habe vom Quereinsteiger-Programm erfahren und mich beworben – und die wollten mich haben!