Zendaya als Hauptfigur in prickelndem Tennis-Match

Schon mit „Bones And All“ bewies Regisseur Guadagnino ein feines Gespür für surreal schöne Melodramen. In „Challengers“ weiß er gekonnt die sinnliche Dynamik eines Liebesdreiecks mit atmosphärisch starker Sportfilmästhetik zu verschmelzen. Ein prickelndes Match – so oder so – mit einem Topcast!