Jubel bei Präsident Pesserl, ÖVP-Fraktion am Boden

Erstmals seit 1967 wieder in der AK-Vollversammlung vertreten ist die KP (GLB), durch ihr Plus von 2,2% rutschten die Grünen (AUGE/UG) auf den letzten Platz zurück. Die Mandatsverteilung in der Vollversammlung: 70 FSG, 15 FA/FPÖ, 13 ÖAAB-FCG, 7 GLB-KPÖ, 5 AUGE/UG.