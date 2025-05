Sparstift: Welche Schulprojekte geprüft werden

Welche könnten in der Steiermark betroffen sein? Laut Bundesimmobiliengesellschaft BIG stehen sieben Großprojekte an. Am konkretesten ist die Sanierung und Erweiterung des Bundesschulzentrums Hartberg, der Baustart ist für das vierte Quartal geplant. Entschieden ist bereits der Architekturwettbewerb für die Sanierung und Erweiterung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, gestartet ist er für die Sanierung von HAK/BORG Monsbergergasse in Graz sowie dem Neubau des Bundesschulclusters Liezen.