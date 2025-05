Umbruch in Mariazell: Was die Neuen jetzt vorhaben

Ab Juni wieder Bürgermeister-Sprechtage

Mariazell ist nicht von Zuzug gesegnet, im Gegenteil. So will die neue Koalition Anreize für junge Erwachsene schaffen, die in Graz studieren: „Wenn sie ihren Hauptwohnsitz in Mariazell behalten, wollen wir ihnen das Klimaticket für ein Jahr zur Verfügung stellen.“ Ein weiterer Mosaikstein ist die Ganztagsschule, die im Herbst 2026 starten soll. Nach Baufertigstellung der Mittel- und Polytechnischen Schule wird derzeit der Bedarf an neuen Lehrer- und Betreuer-Stellen erhoben.