Hundewelpentaufe: „Einar“ im Dienst fürs Militär

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Der Name des Rottweilerrüden „Einar“ kommt aus dem isländischen und steht für „Einzelkämpfer“. „Einzelkämpfer mögen unsere Hunde auch durchaus sein, wenn sie Seite an Seite mit ihren Militärhundeführern unterwegs sind, wir sollten das aber nicht sein. Wir sollten alle gemeinsam im Sinne der Sache kämpfen“, sagte Tanner bei ihrer Eingangsrede, bei der auch einige der anderen 70 Militärhunde in Kaisersteinbruch neugierig ihre Ohren spitzten.