Militärhunde im Ernstfall „lebende Waffen“

172 Militärhunde beim Heer

Bei den Übungen am Trainingsplatz geht es zunächst aber noch nicht um´s Zubeißen. Mit seinem durchaus respekteinflößenden, kräftigen Körperbau soll „Xempl“ auf Kommando einen gespielten Täter stellen und verbellen. Er ist ein wahrhaft imposantes Tier. Sein kurzes, dichtes, schwarzes Fell mit deutlichen rostroten Abzeichen an den Beinen, am Brustkorb und im Gesicht ist charakteristisch für die Rasse. Jedes Mal, wenn „Xempl“ einen Befehl ausführt, fiebern andere Hunde aufgeregt mit ihm mit.