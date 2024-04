Bodenfraß nimmt ab, aber Bilanz mit Wermutstropfen

Stärkster Rückgang in Vorarlberg

Prozentuell den stärksten Rückgang gab es im Vorjahr in Vorarlberg: Im Jahresvergleich sank der Bodenverbrauch um 76 Prozent Prozent. Um fast die Hälfte schrumpfte die Flächenneuinanspruchnahme in Nieder- und Oberösterreich, konkret um 4310 bzw. 9510 Hektar. Sparsam war man mit der Nutzung neuer Flächen zudem in Tirol.