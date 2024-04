Schwarzer Sieger | Schwarzes „Momentum“

Schwarzer Sieger. Jaja, die Schwarzen können noch gewinnen. Das hat gestern Johannes Anzengruber in Innsbruck bewiesen: In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Tiroler Landeshauptstadt besiegte der Hüttenwirt den bisherigen Amtsinhaber Georg Willi von den Grünen ganz klar mit fast 60 Prozent der Stimmen. Aber hoppla – ist Anzengruber wirklich ein Schwarzer? Nein, ÖVP-Kandidat durfte er nicht sein, obwohl er zuletzt für die Volkspartei als Vizebürgermeister in der Stadtregierung saß. Als Spitzenkandidat wurde ihm von den Parteioberen der farblose (Ex-)Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky vorgezogen, der beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen eine schwere Niederlage einfuhr. Anzengruber schaffte es damals dagegen mit seiner „weißen“ Namensliste auf Platz 2 – wie auch in der Bürgermeister-Direktwahl. Gestern versammelte er nun wohl auch die Stimmen der Schwarzen und Blauen und manch anderer und zieht nun fulminant als parteifreier Bürgermeister ins Rathaus ein. Ein Sieg für einen Ex-Schwarzen, eine ordentliche Schlappe für die Schwarzen und Türkisen, die ihn aus ihrer Partei vertrieben haben.