George Clooney gibt sein Broadway-Debüt

Vor seiner Karriere im Fernsehen und beim Film spielte Clooney in den 1980er-Jahren in kleineren Bühnenproduktionen mit, etwa in dem Stück „Vicious“. 2012 stand er gemeinsam mit Brad Pitt und Martin Sheen in dem Theaterstück „8“ in Los Angeles auf der Bühne. Das Stück drehte sich um das legale Tauziehen um die Homosexuellen-Ehe in Kalifornien. Zuletzt führte Clooney bei dem Historien-Film „The Boys in the Boat“ (2023) Regie.