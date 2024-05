Melissa Naschenweng zieht es in die Gastronomie

Schluss mit Bergbauernbuam! Für ihren Papa Andreas, der als Gastronom arbeitet, will Melissa künftig öfters auf die Bühne verzichten. Als „typisches Gasthauskind“ will sie im neu eröffneten Familienbetrieb mitanpacken. Zuvor dürfen sich Fans noch auf ihre Musik freuen: Am Samstag wird die 33-Jährige beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Uttendorf auf der Bühne stehen – und hat eine Premiere mit im Gepäck.