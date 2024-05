Verletzte bei Angriff auf russische Grenzregion

Russlands Grenzregion steht immer wieder unter Beschuss. Opfer und Schäden sind aber nicht mit den Kriegsfolgen in der Ukraine selbst vergleichbar. Das ukrainische Militär gab unterdessen an, in der Nacht auf Dienstag 18 russische Angriffsdrohnen abgefangen zu haben. Sie seien unter anderem über der Region Kiew und den östlichen Regionen an der Front abgeschossen worden.