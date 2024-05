Zendayas Film-Looks lösen Tenniscore-Trend aus

Tennis-Glamour: Tennisröcke, Poloshirts und Co.

Die Second-Hand-Mode-App Depop meldete jetzt einen Anstieg der Suchanfragen nach Tennisröcken und Poloshirts um insgesamt 52 bzw. 53 Prozent. Stuart Brumfitt, der Herausgeber des Tennis-Style-Magazins „Bagel“, verriet gegenüber „The Guardian“, dass die Sommersaison des Sports der Schlüssel zu dem Trend sei, und erklärte: „Man schaut sich im Winter Rugby oder Fußball an, und es regnet in Strömen. Tennis gibt es immer an diesen fantastischen Orten. Das hat ein gewisses Maß an Glamour.“