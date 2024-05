Orcas versenkten Jacht vor Küste Marokkos

Der Vorfall ereignete sich Sonntagfrüh etwa 26 Kilometer vor Kap Spartel in Marokko. Von Spanien aus sei dann ein Hubschrauber gestartet und ein in der Nähe fahrender Tanker gebeten worden, den Schiffbrüchigen zu Hilfe zu kommen, berichtete die Zeitung „El País.“ Eine Stunde nach dem Notruf konnten die beiden Segler wohlbehalten an Bord des Tankers genommen werden.