Neue Liste startete: Auch Sorge um Wasserreserven

Lanschützer freut sich über einen Zwischenerfolg: „Wir haben zumindest verhindern können, dass das Projekt verdoppelt wird. Das hätte die Infrastruktur nicht gepackt.“ In Arbeitsgruppen will sich die neue Liste jetzt um Themen wie Kinderbetreuung oder den Mangel an Arbeitsplätzen in Auspendlergemeinden kümmern. Ortschef Johann Lüftenegger (ÖVP) bestätigt die konstruktive Zusammenarbeit: „Nach der Wahl geht es allen um Sachthemen.“