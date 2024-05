Alles Mozart in Salzburg – auch zu Pfingsten

Genau genommen ein Opernpasticcio, eine gängige Arbeitspraxis des 18. Jahrhunderts, um einen Querschnitt aktueller Meisterwerke auch auf Provinzbühnen zu bringen. Zu Pfingsten bastelt Regisseur Davide Livermore eine szenische Operngala aus den beliebten Da-Ponte-Opern Mozarts. Der Plot: Ein hochkarätiges Mozart-Ensemble strandet an einem internationalen Flughafen. Die Zeit am Gate vertreibt man sich mit Arien aus den beliebten Da-Ponte-Opern Mozarts. Mit Namen wie Cecilia Bartoli, Lea Desandre, Rolando Villazon oder Ildebrando D’Arcangelo ist das Ensemble in der neuen Story auch in Wirklichkeit hochkarätig besetzt.