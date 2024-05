„Mobile Teams fahren hinaus und entlasten Klinik“

Die Versorgung kann in Zukunft kann nur so gelingen. Wir decken mit der integrierten Versorgung (IVS) gemeinsam mit einem Team in Schwarzach das ganze Bundesland ab und entlasten damit die Spitäler. Besucht werden vor allem Patienten, die schon mehrmals aufgenommen wurden und immer wieder vor großen Problemen stehen. Die Aufnahme von Schwerkranken wird um bis zu 80 Prozent reduziert. Es findet außerdem in diesem Bereich auch sehr viel Wissenstransfer mit Pflegeeinrichtungen statt. Die reine Bettenanzahl einer Klinik ist heute nicht mehr das wichtigste Kriterium.