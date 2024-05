„Absolut gar nichts an diesem Verkauf ist dubios“

Die „Krone“ berichtete über den Fall, die Salzburger SPÖ will die Causa gar als Thema in den Landtag bringen: Ein Landwirt verkaufte in Eben jüngst einen Bauernhof samt zehn Hektar Grund an eine Pongauer Familie. Die Salzburger Grundverkehrskommission genehmigte den Kauf. Zudem gibt es – wie berichtet – für einen Teil der Fläche bereits einen sogenannten Optionsvertrag mit einer Firma. Falls die Gemeinde die betreffende Fläche mit einer Gesamtfläche von knapp 9500 Quadratmetern von Grünland in Bauland umwandelt, kann das Unternehmen die Fläche kaufen.