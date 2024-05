Salzburg setzt im Titelkampf auf „Bestechung“

Auch Abwehrchef Strahinja Pavlovic will seine Kontakte spielen lassen. Der Serbe kennt Landsmann Nikola Djoric, will diesen anrufen. „Ich hoffe aber noch mehr auf meine österreichischen Kollegen“, lacht der 22-Jährige. Diese sollen ihre Landsleute so richtig heiß machen, damit Klagenfurt in der Mur-Metropole zum Party-Crasher wird.