Die Wanderbusse im Tennengau stehen still

Für die Wanderer ist das natürlich wenig zufriedenstellend: „Ich verstehe das schon. Aber die Busse sollen dennoch wieder in Betrieb genommen werden und der Tourismus muss dafür zahlen“, so der Leser. Die Öffis sollten für ihn in allen Bereichen attraktiver werden. Das Betrifft klarerweise die Pendler wie auch touristische Gäste, die umweltfreundlich in die Wandergebiete kommen wollen.