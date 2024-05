Unterm deutschen Radar

Warum die Vikings trotz des Liga-Bestwerts von 24:3-Siegen in Deutschland nicht als Favoriten gehandelt werden, ein bisschen unterm Radar fliegen, sieht der Linebacker locker: „Der Fokus der Liga liegt auf dem deutschen Markt. Es wird nie heißen: ,Die Wiener gewinnen jetzt alles.‘ Aber wir wissen, was wir können, was unsere Erwartungen sind. Und die sind, im Championship Game zu stehen.“ Das steigt am 22. September in Gelsenkirchen. Den Termin kann man sich schon mal freihalten.