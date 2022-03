Weinbau in OÖ wächst: Gute Hand für edle Tropfen!

Unser Bundesland spielt noch keine tragende Hauptrolle in der gesamtösterreichischen Weinseligkeit, aber die Rebflächen, die aktuell von 47 Winzern bewirtschaftet werden, belaufen sich mittlerweile erstmals auf knapp 100 Hektar. Sie befinden sich auf Südhängen. „Sandiger, lehmig-toniger Boden, dazu mildes Kleinklima, das eignet sich bestens“, beschreibt Leo Gmeiner, was Weinstöcke lieben. Der Winzer in Perg ist seit dieser Woche neuer Präsident des Weinbauverbands.