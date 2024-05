Wie kann man politische Gewalt bekämpfen?

Nur wenige Tage nach dem Angriff auf die deutsche SPD-Politikerin Franziska Giffey hat die politische Gewalt in Europa scheinbar die nächste Eskalationsstufe erreicht. Der slowakische Regierungschef Robert Fico wurde am vergangenen Mittwoch nach einer Kabinettssitzung von einem 71-Jährigen mehrmals angeschossen und befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. Ist dies erst der Anfang einer größeren Welle an politischer Gewalt?