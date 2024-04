Turlington: Sohn wurde mit ihrem Nacktbild gemobbt

Seit 40 Jahren vor der Kamera

Turlington steht seit 40 Jahren vor der Kamera und wird bis heute in den wichtigsten Mode-Magazinen abgelichtet. Sie gilt für viele als Vorbild, wenn es um natürliches Altern geht. Was die 55-Jährige allerdings nicht wirklich toll findet. Sie hat keine Lust, dass ihr Alter das aktuelle Kapitel ihres Lebens diktiert: „Ich will nicht zum Gesicht der alternden Schönheit werden.“