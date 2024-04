Erdogan will israelische Geiseln freibekommen

Der „Arabische Frühling“ mit seinem Ausgangspunkt in Tunesien im Jahr 2011 war eine historische Zäsur in der muslimischen Welt und Erdogan sah sie als Chance, „seinem Land mehr Einfluss zu verschaffen“, schreibt die Journalistin und Türkei-Expertin Cigdem Akyol in ihrem Buch „Generation Erdogan“. Seine zentrale Nachricht folgte wenig später, nach seinem Wahlsieg 2011, als er – damals noch Ministerpräsident – vom Balkon seines Amtssitzes in Ankara der jubelnden Menge einen Gruß an die islamische Welt entgegenrief: „Ich bin der Verteidiger der Muslime überall auf der Welt, denen Unrecht angetan wird“. Von Bagdad bis Teheran, von Sarajevo bis ins Westjordanland, Gaza und Quds (Jerusalem). Und das sieht Erdogan auch heute noch so: als den Anführer der islamischen Welt.