Politik ist Trauerspiel für Österreichs Wirtschaft

Laut Zmuegg müsse die Politik in die Gänge kommen. „Dieses Sondieren jetzt. Ich verstehe nicht, wie man einen blauen Montag machen kann. Das kann ich machen, wenn der Staat gut funktioniert.“ Auch interessiere ihn nicht, was jetzt in der SPÖ oder der ÖVP vorgeht. „Es interessiert mich, was diese Menschen jetzt gedenken zu tun, damit der österreichische Wirtschaftsstandort wieder ins Laufen kommt und nicht noch schlechter wird“, so Zmuegg emotional.