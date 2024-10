„Kickl hat da die beste Position, egal was kommt“

In Ihrer Analyse auf krone.tv hebt Nina Hoppe hervor, wie strategisch Herbert Kickl seinen Wahlkampf geführt hat. „Von Anfang an staatsmännisch inszeniert“, beschreibt sie die Bildsprache, die die FPÖ in den Vordergrund gestellt hat. Durch seine ruhige Rhetorik habe Kickl es geschafft, „das Staatsmännische mit sehr ruhiger Stimme“ zu kombinieren und sich so als glaubwürdiger Kandidat zu präsentieren. Diese Mischung hat offenbar letztlich den Nerv der Wähler getroffen und die FPÖ an die Spitze katapultiert.