„ÖVP ist im Begriff, auch NÖ zu verlieren“

Fünf Bundesländer freiheitlich

In den Bundesländern Steiermark, Oberösterreich, Kärnten und Burgenland gab es bei der Nationalratswahl bereits eine freiheitliche Mehrheit: „Selbst in Wien hat der Flächenbezirk Floridsdorf eine FPÖ-Mehrheit. Auch Favoriten und Simmering haben ein starkes FPÖ-Ergebnis. Das ist ein starkes Warnsignal an die Wiener SPÖ. Und an die Stadtregierung. Und in Wien wird schon im Herbst nächsten Jahres gewählt.“