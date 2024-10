Seinitz: „Die Hisbollah ist am Boden“

Die anschließende selbstbewusste Stellungnahme der Hisbollah, dass das erst der Anfang gewesen sei und zum Widerstand gegen Israel im Libanon höchste Bereitschaft herrschen würde, entgegnete Seinitz: „Das ist ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht und nur Abschreckungssprache. Denn die Hisbollah ist am Boden.“ Auch der kürzliche israelische Luftangriff auf Beirut entspräche der israelischen DNA: „Auch hier gilt die ´Blood on the Hands´-DNA. Ziel ist die Enthauptung der Führungsschicht.“