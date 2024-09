Klage gegen Maurer? „Ist sie mir nicht wert!“

Die Grüne Clubchefin Sigrid Maurer hatte zuvor im krone.tv-Interview heftig gegen Petrovic ausgeteilt: Diese sei „leider komplett abgedriftet“. Und weiter: Wie bei den Freiheitlichen würden sich auch bei Petrovic die Antisemiten tummeln. Petrovic kontert am Donnerstag: „Das ist ungeheuerlich, was meine ganze Herkunft betrifft. Meine Verwandten sind am jüdischen Friedhof begraben. Da hört sich alles auf. Das trifft ja auch alle, die in der Liste Petrovic zusammenarbeiten. Weil auch die werden sich nicht sagen lassen, dass sich da Antisemiten herumtummeln.“