Meinl-Reisinger: „Die Superreichen sind dann weg“

Beim Themenblock Bildung erstellt sie eine klare Forderung: „Wir brauchen 20.000 zusätzliche Lehrkräfte. Das muss die erste Handlung sein, wenn wir in die Regierung kommen Beim Thema Deutsch braucht es mehr fordern, und nicht nur fördern. Die letzte große Schulreform gab es im Jahr 1962 – da ist in Wien die letzte Gaslaterne abgeschaltet worden. Seither ist nichts Nennenswertes mehr geschehen.“ Man brauche aus Sicht der NEOS-Chefin generell mehr Freiheit in den Schulen: „Mehr Freiheit für Lehrer und Direktorinnen, Entscheidungen zu treffen.“ Und Meinl-Reisingers Fazit zur Zukunft der Pädagoginnen und Pädagogen: „Die Besten sollen Lehrer werden. Und nicht die, die gerade Lust drauf haben.“