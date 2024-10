Will: „Nur noch Österreich kassiert diese Abgabe!“

Die Händler hätten in den letzten zehn Jahren bewiesen, wie krisenfest sie sind. Doch die Erschöpfung ist groß. „Ich kann jedem einzelnen Unternehmer gratulieren, der es bis hierher geschafft hat. Die Händler sind die wahren Helden der Krise“, betont Will und unterstreicht, dass sie trotz widrigster Umstände ihren Betrieb aufrechterhalten müssen. Die Herausforderungen der letzten Jahre haben die Branche an ihre Grenzen gebracht. „Während Beamte in geschützten Werkstätten arbeiten und Gehaltserhöhungen oft spurlos an ihnen vorübergehen, kämpfen Händler, Gastronomen und Hoteliers ums Überleben,“ so Will. Er lobt vor allem die Loyalität der Unternehmer gegenüber ihren Mitarbeitern: „Neben der eigenen Familie ist es die zweite Familie, die durch diese Krisen geführt werden müssen.“