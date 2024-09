Mladenova: „Babler hat Einigung nicht geschafft!“

Die SPÖ zeige jedoch ein eher unklares Bild: „Vor Beginn des Wahlkampfs war es noch ein Triell. Dann wurde es aber immer mehr zum Duell Nehammer – Kickl. Die sehr linke Linie der SPÖ unter Andreas Babler hat auch innerhalb der SPÖ viele nicht begeistert. Gerüchteweise hören wir schon, dass noch am Wahlabend eine SPÖ-interne Krisensitzung stattfinden könnte.“ Sollte die SPÖ ein Ergebnis mit weniger als 20 Prozent einfahren, womit sie noch unter dem bei der letzten Wahl schlechtesten Ergebnis in der gesamten SPÖ-Geschichte liegen würde, hat die Innenpolitik-Journalistin eine klare Einschätzung: „Dann muss er gehen.“ Der Grund für ein mögliches schlechtes SPÖ-Abschneiden läge in parteiinternen Zerwürfnissen: „In der SPÖ gibt es keine Einigung und Zusammenhang. Es gibt zahlreiche parteiinterne Gruppen wie die Gewerkschaften oder die Wiener SPÖ. Babler hat die Einigung nicht geschafft.“