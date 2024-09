„FPÖ auf Plakaten wie Wolf im Schafpelz“

Der Wahlkampf hatte in den letzten Tagen zumindest von offizieller Seite Pause gemacht. Duelle und Touren wurden unwetterbedingt abgesagt. Doch medienwirksame Auftritte waren dennoch geplant. Politische Kommunikation in Krisenzeiten ist ein Drahtseilakt. Eisserer: „Einerseits muss man Stellung nehmen und Präsenz zeigen. Wie so oft, gibt es auch hier ein zu viel. Wenn man Krisen versucht zu inszenieren, dann geht man damit selbst unter.“