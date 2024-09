„FPÖ-Vorsprung schrumpft von Tag zu Tag“

NEOS Wahlzwerge?

Im Duell um Platz vier ist zwischen NEOS und den Grünen noch einiges offen. Die Pinken lägen laut Haselmayer laut unterschiedlichen Instituten bei neun bis zwölf Prozent. „Aber bei ihnen war es schon öfters so: Zuerst sind sie Umfragekaiser. Aber bei der eigentlichen Wahl sind die dann Zwerge.“ Die Grünen wiederum hätten als Juniorpartner der aktuellen Regierung das Problem, Kompromisse eingehen zu müssen. Und das auch getan haben. Haselmayer: „Gewessler ist in der Kerngruppe der Grün-Wähler eine Heldin. Auch Zadic strahlt in SPÖ und ÖVP-Wählergruppen. Aber es wird am Sonntag schwierig werden.“