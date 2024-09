Maurer: Bei Petrovic „tummeln sich Antisemiten“

„Petrovic verharmlost Putin“

Über die ehemalige Chefin der Grünen, Madeleine Petrovic, die nun mit ihrer eigenen Liste den Einzug in den Nationalrat schaffen will, hat Maurer wenig Gutes zu sagen. Diese habe zwar große Verdienste für die Grüne Partei und im Bereich des Tierschutzes geleistet, sei nun aber „leider komplett abgedriftet“. „Wenn man sich anschaut, mit wem sie sich umgibt. Sie leugnet den Klimawandel. Sie verharmlost Putin. Genauso wie wir vor den Freiheitlichen warnen, muss man einfach sagen was ist. Bei den Freiheitlichen tummeln sich die Antisemiten wie nur was. Und leider ist das bei Madeleine Petrovic auch der Fall. Das muss man klar aussprechen.“