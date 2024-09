Laut Islam führt der Westen Krieg gegen Muslime

Terrorismus- und Radikalisierungsforscherin Daniele Pisoiu vom österreichischen Institut für internationale Politik lässt im Interview auf krone.tv aufhorchen: „Die Szene der Radikalisierten ist in den letzten Jahren gewachsen. So werden etwa im Internet Hinweise zum Bauen von Bomben gegeben. Radikalisierung passiert immer in einer Gruppe. Entweder online oder offline. Österreich und Deutschland sind im Gaza-Konflikt zur Zielscheibe geworden.“