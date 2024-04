Naturschützer gegen Security: Wachmann verurteilt

Erdgas gefunden

ADX Vie GmbH – eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy – hatte am 24. Februar im Nahbereich des Nationalparks Kalkalpen mit den von Umweltschützern bekämpften Probebohrungen nach fossilem Gas begonnen. Am 18. März wurde mitgeteilt auf Erdgasvorkommen gestoßen zu sein, allerdings habe man „keine klare Evidenz zur genauen Beschaffenheit und Menge des Gasvorkommens“, hieß wenige Tage später. Ende März lief jedoch die Bewilligung für die Probebohrung aus, das Loch wurde versiegelt. Frühestens im Herbst kann die Arbeit wieder aufgenommen werden, wenn bis dahin eine erneute behördliche Genehmigung vorliegt.