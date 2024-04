Häupl und Babler | 32 und 41 Stunden

„Wahlkampf ist die Zeit fokussierter Unintelligenz. Da passieren halt gelegentlich Dinge, die nicht gescheit sind“ – eines der legendären Zitate des legendären Wiener Altbürgermeisters Michael Häupl. Ein anderes Zitat bleibt ebenfalls in Erinnerung: „Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, bin ich Dienstag Mittag fertig.“ Gemünzt war es damals auf Lehrer, die Aufregung war groß. Wenn nun der aktuelle SPÖ-Bundesparteiobmann Andreas Babler von einer Verkürzung der allgemeinen Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden träumt, dann wäre Häupl vermutlich immerhin schon Mittwoch Mittag fertig… Tatsächlich hat sich der Altbürgermeister beim Parteitag der Wiener Roten am vergangenen Samstag tatsächlich zur Arbeitszeit geäußert – es war in der „Krone“ und es ist auf krone.at zu lesen: Er selbst habe nun eine 40-Stunden-Woche und zur Diskussion meint er: „Verkürzung ist immer dann interessant, wenn die Produktivität so hoch steigt, dass mit weniger Arbeit für den Einzelnen die Ziele auch erreicht werden können.“ Immerhin keine klare Absage zur Babler-Forderung.