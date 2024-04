Industrie setzt sich für 41-Stunden-Woche ein

Fehlende Perspektiven

IV-Chefökonom Christian Helmenstein wies am Montag darauf hin, dass viele junge Menschen trotz Leistung keine Perspektiven mehr sehen würden. In diesem Zusammenhang erinnerte er an steigende Wohnungspreise. Ein weiteres Problem sei, dass Branchen wie Papier und Pappe ihre Produktion in andere Länder verlagern würden, da die Energiekosten stark gestiegen seien.