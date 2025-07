Kältewelle in Argentinien fordert mehrere Tote

Laut dem nationalen Wetterdienst sank das Thermometer am Mittwoch bei Sonnenaufgang in der Hauptstadt Buenos Aires auf minus 1,9 Grad Celsius. Dies war der niedrigste Wert seit 34 Jahren. In den vergangenen zehn Tagen starben laut der Organisation Proyecto 7 landesweit neun obdachlose Menschen an den Folgen der Kälte. Diese Zahl wurde von den Behörden nicht bestätigt.