Wellness-Urlaub mit Mehrwert für die Gesundheit

Keine Lust auf Stau, auf Anstellen, auf Warten und überfüllte Flughäfen in der Ferienzeit? Warum nicht einmal in der Nähe Urlaub machen und die vollen Urlaubstage zur Gänze genießen? Keine zwei Stunden von Wien entfernt in Stegersbach, bekannt als Kurort und Golfdestination, befindet sich an einem Kraftplatz in einer einzigartigen Lage an einem sonnigen Thermenhügel mit Fernblick das Larimar. Schon der Name des Hotels verheißt Paradiesisches.