Kopenhagen: Plötzlich beste Stadt der Welt

Vor Ort trafen wir unsere Botschafterin Alice Irvin. Die Top-Diplomatin aus Tirol lebt seit mehreren Jahren hier, zuvor war sie u. a. in Washington und New York tätig. Kurz zusammengefasst: Sie fühlt sich pudelwohl und versorgt uns mit Tipps für den Besuch. Außerdem weiht sie in die Geheimnisse der Gemütlichkeit namens Hygge ein. Übrigens: In Dänemark ist man angeblich nie weiter als 50 Kilometer vom Meer entfernt. In diesem Sinne: Gute Reise!