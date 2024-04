Bank Austria bekommt neue Doppelführung

Ivan Vlaho, der zuletzt CEO der UniCredit Zagrebacka Banka war, wird diese Position zusätzlich zu seiner Rolle als stellvertretender Leiter der Region CEE übernehmen. Seine Nachfolge tritt Dalibor Cubela an, der derzeit stv. CEO in Bulgarien ist. Vlaho werde eng mit Zadrazil zusammenarbeiten, so das Finanzinstitut.