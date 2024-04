Große Tunnelbaustelle belastet auch Hallwang

Den größtmöglichen Schutz für die Bevölkerung will der Hallwanger Bürgermeister Johannes Ebner bei den Bauarbeiten der ÖBB zum Flachgautunnel. Das Bauwerk wird 16,5 Kilometer mit zwei Röhren durch den Flachgau führen. „Das wird eine massive Baustelle über Jahre und die wird man natürlich auch bei uns merken“, so der Ortschef. Denn neben Köstendorf wird auch in Hallwang gearbeitet werden.