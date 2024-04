Heiße Phase für Milliardenprojekt Bahntunnel

Am Montagabend gab es dazu in der Gemeinde eine große Info-Veranstaltung. Rund 80 Interessierte verfolgten gespannt die Ausführungen. Dabei wurde schnell klar: Es müssen unzählige Dinge beachtet werden. Eine neue Komponente dabei ist der große Verladebahnhof der entstehen muss, um den Aushub per Bahn abtransportieren zu können.