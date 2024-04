Salzburg steht bei Trainer-Debüt unter Zugzwang

Zehn Salzburg-Trainer feierten ein erfolgreiches Debüt als Bullen-Coach, holten gleich in ihrem ersten Spiel drei Punkte. Nur zwei (Ricardo Moniz und Kurt Jara) mussten bei ihrer Premiere Niederlagen hinnehmen. In diese Liste will Onur Cinel nicht aufgenommen werden, sondern viel lieber der elfte siegreiche Starter sein.