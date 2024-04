„Das trifft mich emotional schon sehr, um ehrlich zu sein. Das Lindenstadion war eine echte Institution in Österreich, mit einem einzigartigen Ambiente. Das man so kaum noch irgendwo findet“, sagt der ehemalige Stürmer des SC Eisenstadt. Der 1982 zum Verein kam und von den Eindrücken überwältigt war. „Das war überragend, auch die Bundesliga-Erlebnisse. Einfach grandios. Ich erinnere mich heute noch liebend gern daran zurück.“

Wenger, Henry und Co.

Viel mehr bleibt Marzi und Co. auch nicht mehr über. Denn das Lindenstadion gleicht nunmehr seit vielen Jahren einer Ruine, ist vom Glanz der sportlichen Erfolge nichts mehr übrig. „Kaum vorstellbar, dass hier einmal Profi-Fußball gespielt wurde.“ Und es liefen – neben zahlreichen bekannten Bundesliga-Kickern – auch absolute Weltstars in der Landeshauptstadt auf. Anfang der 2000er Jahre gab sich Rapid Wien für ein Testspiel gegen Arsenal London mit Thierry Henry, Patrick Vieira und Co. die Ehre.